Kaymakam Doğramacı içme suyu kaynaklarını yerinde inceledi - Son Dakika

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Kaymakam Doğramacı içme suyu kaynaklarını yerinde inceledi
6 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, içme suyu kaynaklarını yerinde inceledi.
Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, içme suyu kaynaklarını yerinde inceledi.
Yüksekova kaymakamı Osman Doğramacı, ilçenin bir kısmını beseleyen Adaklı köyündeki kaynak suyunu yerinde inceledi. Suyu yerinde gören Kaymakam Doğramacı, neler yapılması gerektiği konusunda ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Doğramacı, kaynaktaki suyun yetersizliği nedeniyle bir çözüm olarak yeni bir kuyu açılması talimatı verdi.
Doğramacı'ya Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürü Erol Zirek de eşlik etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:14 Kaynak: İHA
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