Kaymakam Doğramacı, mimar ve mühendislerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Doğramacı, mimar ve mühendislerle buluştu - Son Dakika

Kaymakam Doğramacı, mimar ve mühendislerle buluştu

6 saat önce

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçedeki mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

Kaymakam Doğramacı, mimar ve mühendislerle buluştu, System.String[]

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçedeki mimar ve mühendislerle bir araya geldi.

Doğramacı, Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, amaçlarının olası bir depreme karşı ilçeyi hazır hale getirmek olduğunu söyledi.

Bu konuda mimar ve mühendislerle fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Doğramacı, "Yarın canlarımız yanmasın diye bugünden önemli kararlar almak zorundayız. Bu kararları aldıktan sonra da kararlılıkla uygulamak durumundayız. Bunu buradaki arkadaşlarla beraber yapacağız. Eğer bilinçli bir kitlenin olmasını istiyorsak bilinçlendirme çalışmasını mimarlardan başlayarak 7'den 70'e herkese yaymalıyız." diye konuştu.

Gönüllü kurtarma ekibi kurma kararı aldıklarını belirten Doğramacı, ilk etapta 300 kişilik gönüllü ekip oluşturmayı hedeflediklerini anlattı.

Depreme her an hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Doğramacı, şunları kaydetti:

"Mimarlarımız, mühendislerimiz ve bu şehrin her bir vatandaşı bu bilinçle yaşamak zorunda. Çünkü Yüksekova birinci derece deprem bölgesinde, bir gün muhakkak gelecek. Buna böyle bakmak lazım. Depreme karşı kendimizi ve evimizi hazırlamamız gerekiyor."

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:28 Kaynak: AA
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