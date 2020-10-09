Kaymakam Dönmez'den Başkan Yalçın'a koronavirüs teşekkürü - Son Dakika

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a koronavirüs salgını döneminde pazarlardaki denetim ve güvenlik hizmetlerinden dolayı teşekkür yazısı gönderdi.

Başkan Yalçın, Talas Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumunun hemen öncesinde Kaymakam Dönmez'in gönderdiği teşekkür yazısını meclis üyeleriyle paylaştı.

"Biraz önce gelirken tebliğ edildiği için sizinle paylaşmak istedim." diyen Başkan Yalçın, gelen evrakı kendisi okuyarak şu bölümü paylaştı: "Koronavirüsün salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, hastalığın yayılma hızını kontrol altına tutma amacıyla Talas Kaymakamlığımızca birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de ilçemizdeki pazarların denetlenmesidir. Tarafımdan bizzat yapılan denetimlerde pazarlarımızda giriş çıkışlarda kontrolün sağlanarak pazara gelen vatandaşların ateşlerinin ölçülmesi, tezgahlar arasında olması gereken mesafenin sağlanması, zabıta memurlarınca maske, mesafe, temizlik ve gürültü kirliliği denetimlerinin yapılması konularında çok başarılı bir çalışmanın yürütülmekte olduğu memnuniyetle müşahede edilmektedir. İlçemizdeki pazarlar düzenli, temiz, planlı; maske, mesafe ve temizlik yönünden örnek nitelikte pazarlardır. Pazarlardaki bu güzel ve güvenli tabloyu oluşturan belediye başkanımızı, başkan yardımcımızı, müdürlerimize ve belediye çalışanlarımızı tebrik ediyor, bu hizmetten faydalanan bütün Talaslı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez."

Başkan Yalçın sözlerini, "Ben de değerli meclis üyelerimizin huzurunda personelimize teşekkür ediyorum. Sağlıklar diliyorum." diyerek tamamladı. - KAYSERİ