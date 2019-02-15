Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dülgeroğlu, Özbek Köyünü Ziyaret Etti

Kaymakam Dülgeroğlu, Özbek Köyünü Ziyaret Etti

1 saat önce

Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Özbek köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Dülgeroğlu, Özbek Köyünü Ziyaret Etti, System.String[]
Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Özbek köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Dülgeroğlu, Özbek köyünü ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Daha önce elle tutulur bir hizmet yapılmadığını kaydeden Dülgeroğlu, görevlendirmenin ardından gece gündüz çalışmaya başladıklarını söyledi.

Birçok projeyi hayata geçirip vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Dülgeroğlu, "Vatandaşlarımızın sorunu ne olursa olsun çözmeye çalıştık. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızı yaşadığı mahallede, köyünde, evinde ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Bu hayatta hiçbir şey birliğimiz ve beraberliğimiz kadar önemli değil. Ne mutlu bizlere ki biz bunu başarabilmişiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sardalyanın 10 Liraya Düştüğünü Görenler, Balıkçı Tezgahlarına Akın Etti HDP'li Saliha Aydeniz, Polisin Ayağına Takılınca Yere Kapaklandı

Türkler Mali Okuryazarlıkta Rusları Geçti Belediye Başkanı, Kurtuluş Törenine At Üzerinde Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:54:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dülgeroğlu, Özbek Köyünü Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]