Kaymakam Dülgeroğlu, Özbek Köyünü Ziyaret Etti
1 saat önce
Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu, Özbek köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.
Diyarbakır
'ın Kulp
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Dülgeroğlu
, Özbek köyünü ziyaret ederek köy sakinleriyle bir araya geldi.
Kaymakam Dülgeroğlu, Özbek köyünü ziyaretinde vatandaşlarla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.
Daha önce elle tutulur bir hizmet yapılmadığını kaydeden Dülgeroğlu, görevlendirmenin ardından gece gündüz çalışmaya başladıklarını söyledi.
Birçok projeyi hayata geçirip vatandaşların hizmetine sunduklarını ifade eden Dülgeroğlu, "Vatandaşlarımızın sorunu ne olursa olsun çözmeye çalıştık. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızı yaşadığı mahallede, köyünde, evinde ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinlemeye çalışıyoruz. Bu hayatta hiçbir şey birliğimiz ve beraberliğimiz kadar önemli değil. Ne mutlu bizlere ki biz bunu başarabilmişiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:58 Kaynak: AA
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