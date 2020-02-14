Kaymakam Duman "Şehit aileleri ile gazilerin yanında olacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Duman 'Şehit aileleri ile gazilerin yanında olacağız' - Son Dakika

Kaymakam Duman "Şehit aileleri ile gazilerin yanında olacağız"

6 saat önce

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaymakam Duman

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, şehit aileleri ile gazilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.


Kaymakam Duman, Şehitlikler, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etmeye devam edeceğini ifade ederek, "Sözlerin boğazda düğümlendiği, en ağır, en zor, en kederli ve en mukaddes ziyaretler yapıyoruz. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin hal ve hatırlarını sormaya, acılarını, üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Elbeyli ilçemizde şehidimiz Abdullah Delibaş'ın Mercanlı köyündeki, şehidimiz Serdar Gören'in Çıldıroba Köyündeki, Şehidimiz Ercan Çiçek'in Uzunali Mezrasındaki, şehidimiz Mustafa Güzel'in Salhan Mezrasındaki ailelerini ve Kıbrıs Gazilerimiz Mehmet Yıldız ve Bilal Ağcabay'ı ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi. - KİLİS

Elbeyli, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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