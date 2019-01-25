Kaymakam Duman Sınır Birliklerinde İncelemelerde Bulundu
1 saat önce
Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Suriye sınırındaki askeri birliklerde incelemelerde bulundu.
Kilis
'in Elbeyli
İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Suriye
sınırındaki askeri birliklerde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Duran, Suriye sınırında bulunan Elbeyli ilçesine bağlı sınır birliklerinde incelemelerde bulundu. Şehit Yalçın Nane Hudut Karakoluna incelemelerde bulunarak askeri yetkililerden bilgi alan Kaymakam Duran, daha sonra askerler ile birlikte öğle yemeği yedi. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:29 Kaynak: İHA
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