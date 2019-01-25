Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duman Sınır Birliklerinde İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Duman Sınır Birliklerinde İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Suriye sınırındaki askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Duman Sınır Birliklerinde İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Suriye sınırındaki askeri birliklerde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Duran, Suriye sınırında bulunan Elbeyli ilçesine bağlı sınır birliklerinde incelemelerde bulundu. Şehit Yalçın Nane Hudut Karakoluna incelemelerde bulunarak askeri yetkililerden bilgi alan Kaymakam Duran, daha sonra askerler ile birlikte öğle yemeği yedi. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:29 Kaynak: İHA

Kilis, Suriye, Elbeyli, 3. Sayfa
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