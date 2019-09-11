Kaymakam Duman vatandaşlar ile bir araya geldi

Kilis'in Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, kahvehanelerin sadece oyun yerleri olarak değil çocuklara örnek olacak, kitap, dergi, gazete okunan alanlar olduğunu söyledi.



Kaymakam Duman, kahvehaneyi ziyaret ederek, vatandaşlar ile bir araya geldi. Kaymakam Duman, "Kahvehaneleri, Kıraathaneye dönüştürmek için, kahvehanelerin sadece oyun yerleri olarak değil çocuklarımıza örnek olacak, kitap, dergi, gazete okunan alanlar olmaları için yılmadan kahvehanelerin ziyaret edileceği ve kitap okuma etkinliklerine devam edilecek" dedi.



Kaymakam Duman, kahvehanesine kitaplık yapan işletmeciyi tebrik ettiğini sözlerine ekledi. - KİLİS