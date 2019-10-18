Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duman yapımı tamamlanan yolu inceledi
Son Dakika Yaşam Kaymakam Duman yapımı tamamlanan yolu inceledi

Kaymakam Duman yapımı tamamlanan yolu inceledi

24 dakika önce

Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Duman yapımı tamamlanan yolu inceledi, System.String[]

Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Yapımı tamamlanan yolda incelemelerde bulundu.


Kaymakam Kadir Duman beraberinde İl Özel idaresi Mühendisleri ile KÖYDES Programı Kapsamında Elbeyli Köylere Hizmet Götürme Birliğince, İl Özel İdaresi vasıtasıyla Elbeyli- Aşağıbeylerbeyi karayolu yaptırılan 5.5 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Kaymakam Duman, "Tarla içi ve köy içi ara yollardan ana yola giriş çıkışlarda görülen kot farklılıklarının giderilmesi, bazı bölgelerde görülen segregasyon ve meyil sıkıntılarının giderilmesi hususlarını İl Özel İdaresi mühendisleri ve yetkililerine ilettim. İşi yapan firma tarafından eksikliklerin giderilmesi hususlarını belirttim. Ayrıca 30 gün boyunca tonajlı araçların geçmemesi için Emniyet ve Jandarmayı talimat verdim. Değerli tır ve yüklü araç sürücüleri (tonajlı araçlar), sınırlı kamu kaynakları ile yaptırılan Elbeyli- Aşağıbeylerbeyi yolunu 30 gün boyunca kullanmayınız" dedi. - KİLİS

Elbeyli, Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlk defa pizza gören Iğdırlı çocuğun sorusu duygulandırdı
Suriye'den Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: Gizemli Türkiye-ABD anlaşmasının perde arkasında ne oldu? Görüşmenin detayları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 11:59:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duman yapımı tamamlanan yolu inceledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]