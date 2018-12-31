Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dundar'dan Kütüphane Açılışı

Kaymakam Dundar'dan Kütüphane Açılışı

1 saat önce

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın katılımıyla Soğuksu Mahallesi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

Kaymakam Dundar'dan Kütüphane Açılışı, System.String[]
Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar'ın katılımıyla Soğuksu Mahallesi'nde kütüphane açılışı yapıldı.

D-975 uluslar arası karayolu üzerinde bulunan ve ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan Soğuksu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan okul kütüphanesinin açılışına Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenci ve veliler katıldı. Yaklaşık 900 öğrencisi ve 36 öğretmeni bulunan Soğuksu Ortaokulunda Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce finanse edilen 'Okullar Hayat Olsun' projesi kapsamında okulun atıl durumdaki öğretmen lojmanı onararak kütüphaneye çevrildi. Kütüphanenin açılışını yapan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce finanse edilen "Okullar Hayat Olsun" projesinin Soğuksu Mahallesi'nde hayat bulduğunu söyledi. Dundar, "Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan okulumuzda yapımı tamamlanan kütüphanemizin açılışını yaptık. Burada sadece öğrencilerimiz değil, Soğuksu ve civar mahallelerde ikamet eden vatandaşlarımızın da faydalanabileceği kütüphanemizde eğitim kaynakları, internet ağı ve dinlenme salonu mevcuttur. İlçemizde eğitimdeki atılımlarla bir yerlere gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim öğretim gören öğrencilerimiz, ulaşmak istedikleri bilgileri artık uzaklarda aramayacaklar. Burada atıl durumda olan öğretmen lojmanını değerlendirerek güzel mahallemize ve okulumuza kütüphane kazandırdık. Artık öğrencilerimizin başarıyı yakalamaları ve çıtayı daha üst noktalara taşımaları gerekir. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı; emek ve özveri ister" dedi.

Kütüphaneyi gezen Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, okul idarecilerinden kütüphane hakkında bilgi aldılar. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:32 Kaynak: İHA

Van, Çaldıran, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı Milli Piyango 2019 Yılbaşı Çekilişi Başladı

Yeni Zelanda, 2019'u Karşılayan İlk Ülke Oldu Çevreyi Kirletenlere 2019'da Verilecek Cezalar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 18:51:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dundar'dan Kütüphane Açılışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]