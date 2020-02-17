Kaymakam Dündar halk kütüphanesini ziyaret etti - Son Dakika

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Kaymakam Dündar halk kütüphanesini ziyaret etti
7 saat önce
Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, halk kütüphanesini ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:23 Kaynak: İHA
Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dündar, halk kütüphanesini ziyaret ederek buradaki öğrencilerle sohbet etti.
Kaymakam Dündar, ilçe halk kütüphanesini ziyaret edip burada ders çalışmaya gelen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet edip isteklerini dinleyen Kaymakam Dündar, "Kütüphaneler bizim geçmişimizi gösteren aynalar gibidir. Buraları sık sık ziyaret edip bu bilgilerden faydalanmak gerekir. Burada öğrencilerin bu kütüphanemizden faydalanıp çalıştıklarını görmek çok güzel bir duygu. Okuyan neslimizin her zaman yanında olacağız" dedi. - MARDİN
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