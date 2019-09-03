Kaymakam Dundar ile Belediye Başkanı Ensari yapımı devam eden merkez Camii inşaatında incelemelerde...

Van'ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dundar ile Belediye Başkanı Şefik Ensari, yapımı devam eden merkez camiinde incelemelerde bulundular.



Eski merkez camisinin ibadete yetersiz kalması sebebiyle Kaymakam Tekin Dundar tarafından yıktırılarak yerine 2 bin 500 kişilik camii inşaatı yapımına başlandı. Tek kubbe ve dört minaresi bulunan merkez camii inşaatını ziyaret eden Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari, burada incelemelerde bulunarak inşaat çalışanlarından bilgiler aldılar. Camii inşaatının sonlarına gelindiğini çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Dundar, "İlçemizde eski merkez camimiz 450 kişinin bir anda ibadet yapabileceği bir yapıydı. İlçemiz hızla gelişmekte ve göç almaktadır. Camimiz ibadete yetersizdi. Eski camimizi yıkarak yerine ilçemiz tarihine ve insanlarına yakışır bir cami inşa etmeye başladık. Camimizde 2 bin 384 seccade bulunmaktadır. Bir anda en az 2 bin 500 kişinin ibadet edebileceği tek kubbe 4 minareden oluşan merkez camimiz lavabolar, Kur'an kursu, idari bölümleri içinde barındırdığı bir yapıya sahiptir. İnşaatımızın yüzde 95 tamamlanmıştır. İçindeki nakkaşların ve iç dekorasyonlarla birlikte bir hafta içinde tamamlanması ile en geç bir ay içinde ibadete açılmasını planlıyoruz. Yeni merkez camisinin tamamlanması ile ilçenin en az 50 yıllık cami ihtiyacı çözmüş bulunacağız" dedi.



Belediye Başkanı şefik Ensari ise, "İlçemizde 1996 yılında bir hayırsever tarafından ilçemizde 450 kişilik merkez camimiz yaptırıldı. Ancak ilçenin gelişmesi ve büyümesiyle ibadete yetersiz kaldı. İlçe kaymakamımız kayyum olarak belediye başkanlığına vekalet ettikleri dönemde merkez camimizi yıktırarak yerine 2 bin 500 kişinin bir anda ibadet edebileceği bir cami inşaatının yapımına başladılar. Yapılan merkez camimizin tamamlanması halinde camimiz ilçemizin sembolü haline gelecektir. Caminin nakkaş ve minareleri tamamlanarak inşaatın tamamlanmasına yüzde beşlik eksikler kalmıştır inşallah bu da yakın bir tarihte bitirilerek ilçemizin en az 50 yıllık cami ihtiyacı karşılanmış olacaktır. Merkez camimizin bir an önce ibadete açılması için Çaldıran Belediyesi olarak elimizden gelebilecek her türlü desteği yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz" dedi.



İlçe sakinleri ise, ilçenin sembolü haline gelen merkez caminin yapımında Kaymakama teşekkür ederek, "En az 50 yıllık cami ihtiyacımız karşılandı. İlçenin her bir yerinde ayrı ayrı eserler bırakarak adını gelecek nesillere aktaracak olan Kaymakamdan Allah razı olsun" şeklinde konuştular. - VAN