Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dundar, İş Yerinin Açılışına Katıldı

Kaymakam Dundar, İş Yerinin Açılışına Katıldı

1 saat önce

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede yeni hizmete başlayan iş yerinin açılışına katıldı.

Kaymakam Dundar, İş Yerinin Açılışına Katıldı, System.String[]
Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçede yeni hizmete başlayan iş yerinin açılışına katıldı.

Hükümet Konağı Caddesi'nde hizmete giren ve Van kahvaltısının da satılacağı kafenin açılışına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından açıklama yapan Kaymakam Dundar, ilçedeki birçok açılışa katıldığını belirterek, bu açılışların kentin gelişmişliğinin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Dundar, "Belediyemizce yapılan hizmetlerle güzel Çaldıran'ımız her geçen gün biraz daha modernleşerek gelişiyor. İlçemiz özellikle memurların yoğunluğunun bulunduğu bir yer. Burada sosyal yaşantının yaşanmasına katkı sunabilecek iş yerlerinin açılması ile birlikte memur çalışanlarımızın verimliliklerine de katkı sunabileceğine inanıyorum. Açılan bu iş yerimizde özellikle ilimize has olan Van kahvaltısının verilmesiyle birlikte ilçemizde bulunan yabancıların Van kahvaltısıyla tanışmalarına da katkı sunulacak. Bu tür iş yerlerinin çoğalmasını ümit ediyorum" dedi.

Açılışın ardından kafe yetkilileri tarafından davetlilere ikramlar yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:25 Kaynak: İHA

Hükümet Konağı Caddesi, Çaldıran, Van, Güncel
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