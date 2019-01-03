Kaymakam Dundar, 'Sınır Güvenliği' Toplantısına Katıldı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İran'da düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İran'da düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.



İran'ın Hoy kentinde yapılan sınır güvenliği toplantısına Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ve Askeri Danışman 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun katıldı. 1937 yılında imzalanan Tahran Antlaşması gereği Hoy kentinde gerçekleşen toplantıda, Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasında bulunan 201 ile 228 Nolu sınır taşları arasındaki sınır güvenliği ele aşlındı. Dundar'ın İranlı mevkidaşlarıyla yaptığı sınır güvenli toplantısında; insan kaçakçılığı, sınır ihlali, kaçakçılık ve terör konuları ele alındı.



Toplantının verimli geçtiğini belirten Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, "1937 yılında Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasından imzalanan Tahran Antlaşması gereği iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantısı yapılmaktadır. Bir önceki toplantımız Türkiye'de gerçekleşmişti. İki ayın ardından Türkiye Cumhuriyeti adına İran'ın Hoy kendinde İranlı mevkidaşlarımla bir araya geldik. İki saat süren sınır güvenli toplantısında; kaçakçılığı, sınır ihlalini ve terör konularını ele aldık. Yapılan bu toplantı, iki ülke arasındaki sınır güvenliği konusunda önem arz etmektedir. Bir sonraki toplantıda mevkidaşlarımızı ülkemizde ağırlayacağız" dedi. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İran'dan Instagram'a Erişim Engeli Kararı

Makarnalık Buğday Eken Çiftçiye Müjde! Alım Garantisi Geliyor

Türkiye'nin Seferber Olduğu Minik Sudenaz'dan Acı Haber Geldi

200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi