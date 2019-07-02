Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari'den mahalle ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari'den mahalle ziyareti

1 saat önce

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçenin Kaşım Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari'den mahalle ziyareti, System.String[]
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçenin Kaşım Mahallesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Tekin Dundar ve Belediye Başkanı Şefik Ensari, beraberindeki Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile Kaşım Mahallesi'ni ziyaret ederek, halkın sorun ve taleplerini dinlediler. Protokolü karşılayan Kaşım Mahallesi'nin ileri gelen aileleri, misafirlerine ikramlarda bulunarak sorun ve taleplerini ilettiler.

Ziyarette konuşan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, "İlçe merkezinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kaşım Mahallemizi belediye başkanımız ile emniyet ve jandarma yetkililerimizle birlikte ziyaret ettik. Burada yaşayan vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledik. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın hizmetindedir. İlk atandığımız günden bu yana vatandaşlarımızla birlikte hizmetlerimizi yaptık. Yapılan her hizmeti bize gelen talepler doğrultusunda yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. İlçemizin her mahallesi bizim için aynıdır. Hizmetlerimizi tüm vatandaşlarımıza eşit bir şekilde ulaştırmanın gayreti içinde olacağız" dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Kaşım Mahallesi'ni Kaymakam Dundar ve diğer kurum amirleriyle birlikte ziyaret etme olanağı bulduklarını belirterek, "Burada mahallemizin ileri gelenleri ile bir araya gelme fırsatını yakalayarak, mahallemizin sorun ve taleplerini dinledik. Çaldıran Belediyesi olarak ilçemizde ikamet eden 65 bin insanımızın hizmetinde çalışmak için buradayız. Belediyemizce yapılabilecek hizmetlerimizi halkımızı ayrıştırmadan her kese eşit şekilde adilce dağıtmanın düşüncesindeyiz. Belediyemizin yapacağı hizmetler doğrultusunda her fırsatta kırsal mahallelerimizi ziyaret ederek, halkımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Her fırsatta ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde ikamet eden halkımızı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinlemeye, hizmetlerimizi bu doğrultuda eşit bir şekilde dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:25 Kaynak: İHA
Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, duraklara "özür dileriz" yazısı astırdı Sağlık Bakanlığından yeni uygulama! Bebeklerin kimlikleri adrese teslim edilecek En şeffaf başkan! Makam odasını belediye bahçesine taşıdı Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 19:17:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari'den mahalle ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]