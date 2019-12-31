Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Duru, '2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum' - Son Dakika

Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum"

6 saat önce

2019 Yılı biterken Develi'de Emniyet ve Jandarma ekipleri trafik kontrollerine aralıksız devam ediyor.

Kaymakam Duru,

2019 Yılı biterken Develi'de Emniyet ve Jandarma ekipleri trafik kontrollerine aralıksız devam ediyor.


Yeni yıla girmeden önce Develi çıkışında trafik denetimi yapan ve denetim sırasında sürücülere ikramlarda bulunan, koltuk yastığı hediyesi veren Emniyet ve Jandarma ekiplerini Develi Kaymakamı Murat Duru ziyaret etti.


Ziyaret sırasında çevirmeye katılan Kaymakam Duru yolculara ikramda bulunarak hayırlı yolculuklar diledi.


Sürücüleri uğurlayan Develi Kaymakamı Murat Duru "2019 yılı biterken emniyet ve jandarma ekiplerimizin trafik yönüyle kontrol yaptıkları yere geldik onları İlçe Kaymakamlığı olarak denetliyoruz, arkadaşlarımız fedakarca görevlerini yapıyorlar denetliyorlar. Sürücülerimizin kış lastiği takıp takmadıklarını, emniyet kemeri takıp takmadıklarını kontrol ediyorlar ve onlara trafik kurallarına uymalarını tavsiye ediyorlar. Özellikle bildiğimiz gibi Sayın İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2019 yılında kemerini tak ses getirsin kampanyası vardı. Özellikle kemerini takıp takmadıklarını kontrol ediyorlar. 2020 yılında kazasız belasız, trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını dileyip buradan sürücülerimizi uğurluyoruz" ifadelerini kullandı.


Yurt dışından Develi'ye gelen ve tekrar yurt dışına çıkmak üzere yola koyulan Ramazan Kaya "Biz yurt dışından geliyoruz, böyle denetimler çok hoşumuza gidiyor çoğalmasını isteriz. Türkiye'nin trafiği daha güzel olsun daha iyi olsun hepimiz katkı sağlayalım. Süleyman Soylu Beyin kemerini tak ses getirsin kampanyasına herkesi katılmasını umuyoruz" dedi. - KAYSERİ

Süleyman Soylu, Murat Duru, Jandarma, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu
2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı

Son Dakika Haberleri
17:56 Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
17:56 Taksim'de yılbaşı için güvenlik önlemleri alındı - Son Dakika
17:54 Sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:54 Burdur'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
17:51 Tosya'da ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika
16:17 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 17:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaymakam Duru, "2020'nin trafik kurallarına uyulan bir yıl olmasını diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]