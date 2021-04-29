Kaymakam Duru, "7'den 70'e el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz" - Son Dakika

Kaymakam Duru, "7'den 70'e el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz"

29.04.2021 15:34
Kaymakam Duru,

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru bugün saat 19: 00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05: 00'e kadar sürecek olan tam kapanma hakkında bilgiler verirken, vatandaşlara da kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru bugün saat 19: 00'da başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi saat 05: 00'e kadar sürecek olan tam kapanma hakkında bilgiler verirken, vatandaşlara da kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Develi Kaymakamı Murat Duru "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasında ülke ve millet olarak hep birlikte sağlıklı mutlu, huzurlu, müreffeh ve hayırlı günlere ulaşabilmemiz için Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs saat 5'e kadar tam kapanmaya gidiyoruz ifadesini kullandı. Tabi ki ülkemizin güzide İlçelerinden bir tanesi de bizim Develimiz, Develimizde de yine bu 17 günlük tam kapanmayı devletimizin aldığı tedbirler ile uygulayacağız. Ben buradan özellikle Develili hemşerilerime şimdiye kadar ki sabırlarından dolayı, şimdiye kadar ki mücadelelerinden dolayı, şimdiye kadar ki devletimize yapmış oldukları katkılardan dolayı kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Kahir bir ekseriyet devletimizin aldığı bütün kurallara Develimizin güzel insanları hemşerilerim uydular. Ben önümüzde ki bu 17 günlük süreç içerisinde de Develimizin bütün güzel insanlarıyla beraber yani 7 den 70'e herkesle birlikte el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz, ben Develimizin güzel insanlarını hemşerilerimin bu anlayışı için çok çok teşekkür ediyorum Allah onlardan razı olsun. Tabi ki bu tedbirleri devletimiz almak istemezdi, biz bu tedbirleri tabi ki uygulamak istemezdik ancak çok ciddi bir sıkıntı var dünyayı derinden etkilemiş, ülkemizi derinden etkilemiş bu hastalık ile mücadele etmemiz gerekiyor. Çok yakınlarımızdan eşimiz, dostumuz, arkadaşımız, akrabalarımız binlerce diyebileceğiz insanlarımız bu kovid-19 dan dolayı rahmetli oldu ve hastanelerde yatan insanlarımız var yani bunu devletimiz milletimizin, bizlerin daha sağlıklı daha güzel yaşayabilmesi için, daha güzel yarınlara ulaşabilmesi için bu tedbirleri aldı, bizde uygulayacağız. Yalnız ben burada şunu istirham ediyorum; az önce teşekkür etti gerçekten de teşekkürü hak ediyor Develimizin güzel insanları, ancak kurallara uymayan kuralları istismar eden vatandaşlarımıza da cezai müeyyideleri gerek idari para cezalarını gerekse de adli müeyyideler ile ilgili işlemleri kolluk güçlerimiz, denetim ekibinde bulunan bütün arkadaşlarımız tereddüt etmeden uygulayacak, bunu burada altını çizerek söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru "Devletimizin bizler için, bizlerin sağlığı için, vatanımız için, milletimizin selameti için almış olduğu koronavirüs tedbirlerine Develimizin bütün güzel insanları hemşerilerimizden istirham ediyorum lütfen bu kurallara uyalım inşallah. Vaka sayılarını bu 17 günlük sürenin sonunda inşallah minimuma indirerek hem Ramazan bayramımızı Ramazan bayramı ruhaniyetine uygun bir şekilde kutlarız, akabinde de minimuma düşürdüğümüz için bir bayram daha kutlarız inşallah diyorum. Buradan Develimizin güzel insanlarına sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi ve dualarımı iletiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaymakam Duru, 7'den 70'e el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz

Murat Duru, Hisarcık, Develi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaymakam Duru, '7'den 70'e el ele vererek mücadelemizi sürdüreceğiz' - Son Dakika


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