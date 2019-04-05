Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duru'dan Başkan Cabbar'a Ziyaret

Kaymakam Duru'dan Başkan Cabbar'a Ziyaret

27 dakika önce

Develi Kaymakamı Murat Duru 31 Mart Yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanlığına seçilen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Duru'dan Başkan Cabbar'a Ziyaret, System.String[]
Develi Kaymakamı Murat Duru 31 Mart Yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanlığına seçilen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru "3 yıldır sevgiye, saygıya, iyi niyete dayalı uyum içerisinde "halka hizmet hakka hizmet" düsturu ile Develimizin güzel insanları hemşehrililerime beraberce hizmet etmekten ziyadesi ile memnun olduğum 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Develi Belediye başkanlığına seçilen Mehmet Cabbar kardeşime makamında hayırlı uğurlu olsun ziyaretinde bulundum. Ziyarette samimi ve içten bir sohbetle birlikte Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Belediye başkanımız Mehmet Cabbar'a Develimize ve Develilere ikinci defa çıkmış olduğu hizmet yolunda Mevlam yar ve yardımcısı olsun inşallah" dedi.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:05 Kaynak: İHA

Develi, Mehmet Cabbar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık Son Dakika! YSK, Kırklareli Merkezde Oyların Yeniden Sayılmasına Karar Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:32:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duru'dan Başkan Cabbar'a Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]