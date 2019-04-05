Kaymakam Duru'dan Başkan Cabbar'a Ziyaret

Develi Kaymakamı Murat Duru 31 Mart Yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanlığına seçilen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Develi Kaymakamı Murat Duru 31 Mart Yerel seçimlerinde tekrar Belediye Başkanlığına seçilen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Ziyarette konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru "3 yıldır sevgiye, saygıya, iyi niyete dayalı uyum içerisinde "halka hizmet hakka hizmet" düsturu ile Develimizin güzel insanları hemşehrililerime beraberce hizmet etmekten ziyadesi ile memnun olduğum 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Develi Belediye başkanlığına seçilen Mehmet Cabbar kardeşime makamında hayırlı uğurlu olsun ziyaretinde bulundum. Ziyarette samimi ve içten bir sohbetle birlikte Develimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Belediye başkanımız Mehmet Cabbar'a Develimize ve Develilere ikinci defa çıkmış olduğu hizmet yolunda Mevlam yar ve yardımcısı olsun inşallah" dedi.



Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

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