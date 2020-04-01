Kaymakam Duru'dan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na Develi Kaymakamı Murat Duru da bir maaşını bağışlayarak destek verdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası'na destek gün geçtikçe büyüyor. Develi İlçe Kaymakamı Murat Duru da kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek verdi. Kaymakam Duru, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyasına' ben de bir maaşımı bağışlayarak imkanlarımız ölçüsünde destek oluyorum. Çünkü biz Türkiyeyiz, çünkü biz Türk Milletiyiz, evelallah biz birbirimize yeteriz. Haydi Develim, haydi Türkiyem" ifadesinde bulundu. - KAYSERİ