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Kaymakam Duru'dan yeni komutanlara ziyaret

3 saat önce

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Askerlik Şubesine yeni atanan şube başkanı ve şube astsubayını ziyaret etti.

Kaymakam Duru'dan yeni komutanlara ziyaret, System.String[]

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula Askerlik Şubesine yeni atanan şube başkanı ve şube astsubayını ziyaret etti.


Askerlik Şubesine yeni atanan Şube Başkanı Personel Asteğmen Okan Gelici ve Askerlik Şubesi Astsubayı Personel Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Musluk yeni görevlerine başladı. Kula Kaymakamı Kemal Duru da, Asteğmen Gelici ve Kıdemli Üstçavuş Musluk'u ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi. Kaymakam Duru'nun askerlik şubesi ziyaretine, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın ile İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım da eşlik etti. Bir süre yeni komutanlar ile sohbet eden Kaymakam Duru, askerlik şubesinin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Askerlik Şubesi Başkanı Personel Asteğmen Okan Gelici, ziyarette bulunan Kaymakam Duru ve beraberindekilere teşekkür etti. - MANİSA

Kemal DURU, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:06 Kaynak: İHA
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