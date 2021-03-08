Kaymakam Duru kadınlara karanfil dağıttı - Son Dakika

Haftalık tematik denetim için ilçe pazarına çıkan Kula Kaymakamı Kemal Duru ve beraberindeki heyet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ile esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Denetimlerin ardından kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili açılan standı da ziyaret eden Kaymakam Duru, vatandaşlara bilgilendirici broşür de dağıttı.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Mili Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu ve zabıta ekipleriyle birlikte, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen haftalık tematik denetim kapsamında ilçe pazarında denetleme yaptı. Esnaf ve vatandaşların kurallara uyup uymadığını denetleyen heyet, ayrıca 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla da karanfil dağıttı. Kaymakam Duru, kadın esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederken, günün anlam ve önemini belirterek, kadınların bu özel gününü kutladı.

Kaymakam Duru, denetimlerin ardından Kula 80.Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Kadınla Şiddetle Mücadele standını ziyaret etti. Rehabilitasyon Merkezi'ndeki engelli öğrencilerin kağıttan yaptıkları karanfiller ile bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı stantta bir süre vatandaşlar ile sohbet eden Kaymakam Duru, kadına şiddetle mücadelede alınması gereken önlemleri anlatarak, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili bilgilerin bulunduğu broşürü vatandaşlara dağıttı. Kadınların bu özel gününde kurulan bu stant ile kadına yönelik şiddeti en az seviyeye indirebilmek açısından farkındalık çalışması yapıldığını kaydeden Kaymakam Duru, 8 Mart Dünya emekçi Kadınlar Günü'nü de kutladı. - MANİSA