Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duru Öğrencilerle Yakar Top Oynadı

Kaymakam Duru Öğrencilerle Yakar Top Oynadı

54 dakika önce

Develi Kaymakamı Murat Duru Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunu ziyaret etti,Okul ziyaretinde beden eğitimi dersinde yakar top oynayan öğrencilerle birlikte yakar top oynadı.

Kaymakam Duru Öğrencilerle Yakar Top Oynadı, System.String[]
Develi Kaymakamı Murat Duru Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunu ziyaret etti,Okul ziyaretinde beden eğitimi dersinde yakar top oynayan öğrencilerle birlikte yakar top oynadı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, konuyla ilgili açıklamasında, "Bugün Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulumuzu ziyaretimizde okul bahçesinde beden eğitimi dersini de yakar top oynayan çocuklarımızla karşılaşınca onların yakar top oynama taleplerini yerine getirdik. Kısa da olsa yavrularımızla çocukluğumuza geri dönüp stres attık" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:08 Kaynak: İHA

Develi, Güncel
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