Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duru, polis ve jandarma ile birlikte öğrenci servislerini denetledi
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Kaymakam Duru, polis ve jandarma ile birlikte öğrenci servislerini denetledi

16 dakika önce

Develi Kaymakamı Murat Duru öğrencileri okula götüren servis araçlarını denetleyen polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde görerek, durdurulan bir öğrenci servisini ekiplerle birlikte denetledi.

Kaymakam Duru, polis ve jandarma ile birlikte öğrenci servislerini denetledi, System.String[]

Develi Kaymakamı Murat Duru öğrencileri okula götüren servis araçlarını denetleyen polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarını yerinde görerek, durdurulan bir öğrenci servisini ekiplerle birlikte denetledi.


"2019-2020 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla yavrularımızın okullarına huzur ve güven ortamında taşınması çok ama çok önemlidir" diyen Develi Kaymakamı Duru "Bu sebeple okul servis araçları T.C. İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarımızın koydukları kurallar doğrultusunda yavrularımızı taşımaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.


Kaymakam Duru "Geleceğimizin teminatı, göz bebeğimiz ve her şeyimiz olan yavrularımızı taşıyan servis araçlarının uyması gereken kurallardan asla taviz vermeden uygulamaların sıkı bir şekilde devam etmesi talimatını emniyet ve jandarma ekiplerimize ifade ettik" diye konuştu. - KAYSERİ

Murat Duru, Jandarma, Develi, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:33 Kaynak: İHA
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