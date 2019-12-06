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Kaymakam Duru Soysallı Mahallesini Ziyaret Etti

6 saat önce

Develi Kaymakamı Murat Duru Soysallı mahallesini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Duru Cuma namazını Soysallı Camiinde mahalle sakinleriyle beraber kıldı.

Kaymakam Duru Soysallı Mahallesini Ziyaret Etti, System.String[]

Develi Kaymakamı Murat Duru Soysallı mahallesini ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Duru Cuma namazını Soysallı Camiinde mahalle sakinleriyle beraber kıldı.


Develi Kaymakamı Murat Duru "Millet-Devlet kaynaşmasını en üst düzeye çıkarabilmek amacıyla her Cuma bir mahallemizi ziyaret etme ve insanımızla buluşma programımızı bugün Soysallı Mahallemizde gerçekleştirdik. Muhtarımız, müftümüz, jandarma komutanımız, emniyet müdürümüz ve mahallemizin güzel insanları hemşerilerimle beraber Cuma ibadetimizi eda ettik. Akabinde bütün terör örgütleriyle vatanımızın ve milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele eden kahraman Türk ordumuz ve onun mensupları Mehmetçiklerimiz için dua ettik. Mahalleli hemşerilerimizle sohbetimizde ise Develimizle ve Soysallı Mahallemizle ilgili görüş alış verişinde bulunduk. Yine ülkemize ve milletimize epmeryalisit kan emici kumpasçıların ve onların gayrimeşru bir şekilde uşaklığına soyunmuş PKK, YPG,DAEŞ, DHKPC ve FETÖ/PDY(Fetullahçı Terör Örgütü/ Parlel Devlet Yapılanması) hainlerinin oynadığı oyunlarla ilgili insanımızı aydınlatıcı naçizane bilgi ve görüşlerimizi sunduk.Bu kapsamda her fırsatta sıcak ve samimi sohbet ortamlarında bir taraftan İnsanlarımızın moralini ve öz güvenini yükseltmeye çalışırken diğer taraftan da Emperyalist kumpasçıların ve olnarın uşaklığına soyunmuş kanı bozuk hainlerin oyunlarına panzehir olacak, Milletle Devletin el ele gönül gönüle olması gerektiği, hava ve suya ne kadar ihtiyacımız varsa bilinçli bir şekilde birlik ve beraberliğimize de o kadar ihtiyacımız olduğunu, çocuklarımızı inançlı ve çağın şartlarına uygun donanımda yetiştirmemiz gerektiğini, çocuklarımızın geleceği ve ülke ekonomimiz için üretken bir şekilde hep beraber çok ama çok çalışmamız gerektiği tavsiyelerinde bulunmaya çalışıyoruz."dedi. - KAYSERİ

Murat Duru, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:35 Kaynak: İHA
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