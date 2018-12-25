Son Dakika Haberleri: Kaymakam Duru, Yatılı Kız Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Kaymakam Duru, Yatılı Kız Öğrencilerle Bir Araya Geldi

1 saat önce

Kula Kaymakamı Kemal Duru, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaymakam Duru, Yatılı Kız Öğrencilerle Bir Araya Geldi, System.String[]
Kula Kaymakamı Kemal Duru, Hacı Ömer Özboyacı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrenciler ile bir araya geldi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru, mesai bitiminde yaptığı esnaf ziyaretleri, yaşlı ziyaretleri ve öğrenci ziyaretleri kapsamında Hacı Ömer Özboyacı Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Kız Öğrenci pansiyonunu ziyaret ederek, öğrenciler ile bir araya geldi. Beraberindekilerle birlikte kız öğrenci pansiyonunda öğrencilerle yemek yiyen Kaymakam Duru, daha sonra öğrenciler ile tek tek sohbet ederek sıkıntılarını ve isteklerini dinledi. Öğrencilerin etüt programlarına da eşlik eden Kaymakam Duru, öğrenciler ile birlikte ders işledi. Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş'tan pansiyon ile ilgili bilgi alan Kaymakam Duru, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Öğrencilerin barınma imkanlarını görerek onların istek ve sorunlarını dinlediklerini dile getiren Kula Kaymakamı Kemal Duru, eğitime verdikleri öneme dikkat çekti. Eğitimde önemli bir yeri olan pansiyonlarda öğrencilerin birlik ve beraberlik içerisinde eğitimlerini görmelerindeki öneme de vurgu yapan Kaymakam Duru, pansiyonda kalan öğrencilerin daha planlı ve düzenli olduklarını hatırlatarak, öğrencilerden çalışmalarını, kendilerine bir hedef belirleyerek bu hedefe ulaşmaları adına gayret sarf etmelerini istedi. Devletin tüm imkanlarının öğrencilerin hizmetine sunulduğunu belirten Kaymakam Duru, sınava girecek öğrencilere de başarılar diledi.

Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun ziyaretine Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Kula İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ali Okumuş ve Kula Hacı Ömer Özboyacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Hülya Arabacı eşlik etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

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