Son Dakika Haberleri: Kaymakam Düzgün'den Okul Ziyareti

Kaymakam Düzgün'den Okul Ziyareti

44 dakika önce

Gökçedere İlkokulunu ziyaret eden Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, öğrencilerle futbol oynadı.

Kaymakam Düzgün'den Okul Ziyareti, System.String[]
Gökçedere İlkokulunu ziyaret eden Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, öğrencilerle futbol oynadı.

Düzgün, beraberinde, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şerafettinoğulları ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Adana Bölge Müdürü Mehmet Tecimen ile ziyaret ettiği okulda, öğretmen, öğrenci ve bazı mahalle sakinleriyle bir araya geldi.


Yapılan ziyarette BOTAŞ tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere verilirken Kaymakam Düzgün ve beraberindekiler, öğrencilerle futbol ve basketbol oynadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:38 Kaynak: AA

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