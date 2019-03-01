Kaymakam Düzgün'den Okul Ziyareti
44 dakika önce
Gökçedere İlkokulunu ziyaret eden Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, öğrencilerle futbol oynadı.
Gökçedere
İlkokulunu ziyaret eden Nurdağı
Kaymakamı Lokman Düzgün, öğrencilerle futbol oynadı.
Düzgün, beraberinde, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım
, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şerafettinoğulları ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ
(BOTAŞ) Adana
Bölge Müdürü Mehmet Tecimen ile ziyaret ettiği okulda, öğretmen, öğrenci ve bazı mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Yapılan ziyarette BOTAŞ tarafından hazırlanan hediyeler öğrencilere verilirken Kaymakam Düzgün ve beraberindekiler, öğrencilerle futbol ve basketbol
oynadı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:38 Kaynak: AA
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