Kaymakam Düzgün'den Ziyaretler

Nurdağı
Kaymakamı Lokman Düzgün, bir derneği ve ilkokulu ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle buluştu.
Düzgün, beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Akyürek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hakkı Güler ve İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Ali Sevindi ile Kurudere
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
Burada halı dokumacılığı ve dikiş nakış kursiyerleriyle bir araya gelen Düzgün, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Düzgün, kursiyerlerin ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerin çeşitli illerde satışa sunulmasında, ilçenin tanıtımına katkı sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
İlçe merkezine 9 kilometre mesafedeki Toyluyurt İlkokulunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Düzgün, eğitim öğretim yılının ikinci yarıyılı için öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.