Son Dakika Haberleri: Kaymakam Düzgün'den Ziyaretler

Kaymakam Düzgün'den Ziyaretler

4 dakika önce

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

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Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, Dünya Yaşlılar Haftası kapsamında ev ziyaretleri gerçekleştirdi.


Kaymakam Düzgün, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Hakkı Güler ile Atmalı Mahallesi'nde yaşlı ve hastaları ziyaret etti.

Ziyaretlerde vatandaşlarla sohbet eden Düzgün, devletin yaşlı, hasta ve engellilerle diğer dezavantajlı insanların her zaman yanında olduğunu söyledi.

Çiçek takdim edilen yaşlılar, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:17 Kaynak: AA

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