Kaymakam Düzgün İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, çevre düzenlemesi ve restorasyonu devam eden Hz. Ukkaşe Türbesi alanını gezdi, aile ziyaretleri yaptı.

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, çevre düzenlemesi ve restorasyonu devam eden Hz. Ukkaşe Türbesi alanını gezdi, aile ziyaretleri yaptı.



Kaymakam Düzgün, Durmuşlar Mahallesi'ndeki Hz.Ukkaşe Türbesi'nin proje kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.



Düzgün, Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihale edilen ve 2017 yılında başlanan onarımla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Düzgün ve beraberindeki heyet, Durmuşlar ve Sayburun mahallelerinde, Yolal ve Tuna ailelerini ziyaret etti.

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