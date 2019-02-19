Son Dakika Haberleri: Kaymakam Düzgün İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu

Kaymakam Düzgün İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu

2 saat önce

Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, çevre düzenlemesi ve restorasyonu devam eden Hz. Ukkaşe Türbesi alanını gezdi, aile ziyaretleri yaptı.

Kaymakam Düzgün İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu, System.String[]
Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, çevre düzenlemesi ve restorasyonu devam eden Hz. Ukkaşe Türbesi alanını gezdi, aile ziyaretleri yaptı.

Kaymakam Düzgün, Durmuşlar Mahallesi'ndeki Hz.Ukkaşe Türbesi'nin proje kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.

Düzgün, Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihale edilen ve 2017 yılında başlanan onarımla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Düzgün ve beraberindeki heyet, Durmuşlar ve Sayburun mahallelerinde, Yolal ve Tuna ailelerini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Nurdağı, Güncel
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