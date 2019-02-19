Kaymakam Düzgün İnceleme ve Ziyaretlerde Bulundu
2 saat önce
Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, çevre düzenlemesi ve restorasyonu devam eden Hz. Ukkaşe Türbesi alanını gezdi, aile ziyaretleri yaptı.
Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, çevre düzenlemesi ve restorasyonu devam eden Hz. Ukkaşe Türbesi alanını gezdi, aile ziyaretleri yaptı.
Kaymakam Düzgün, Durmuşlar Mahallesi'ndeki Hz.Ukkaşe Türbesi'nin proje kapsamında devam eden çalışmaları inceledi.
Düzgün, Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihale edilen ve 2017 yılında başlanan onarımla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Düzgün ve beraberindeki heyet, Durmuşlar ve Sayburun mahallelerinde, Yolal ve Tuna ailelerini ziyaret etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:40 Kaynak: AA
Vizelerin Kalkmasıyla Moldova'dan Türkiye'ye Gelecek Turist Sayısının 200 Bini Geçmesi Bekleniyor
Son Dakika! ABD'den Irak Açıklaması: Talep Ederlerse Güçlerimiz, NATO ve Uluslararası Koalisyon Çekilebilir
Balyoz Davasına Bakan 50 Eski Hakim Savcı Hakkında Kovuşturma İzni Verildi
CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu