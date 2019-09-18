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Kaymakam Eflatun Can Tortop'a ziyaretler

1 saat önce

Sandıklı Kaymakam Eflatun Can Tortop'u İlköğretim Haftası nedeniyle, Atatürk ilköğretim okulu müdür ve öğrencileri ziyaret etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop'a ziyaretler, System.String[]

Sandıklı Kaymakam Eflatun Can Tortop'u İlköğretim Haftası nedeniyle, Atatürk ilköğretim okulu müdür ve öğrencileri ziyaret etti.


Atatürk İlköğretim Okulu Müdürü Edeviye Çoban, okul öğretmenlerinden Demet Gökyar ve 4. sınıf öğrencilerinden Osman Cengiz, Eylül Güney, Aslı Şeker Kaymakam Eflatun Can Tortop'u makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Tortop, öğrencilere derslerinin yanında yeni bir bakış açısı kazanmaları ve hayal dünyalarını geliştirebilmeleri için her zaman kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, kitap hediye etti.

Eflatun Can Tortop konuşmasının devamında, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ülkemizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin İlköğretim Haftasını kutlar, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilçemize ve ülkemize başarılar getirmesini dilerim." dedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Eflatun Can TORTOP, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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