Kaymakam Eflatun Can Tortop'a ziyaretler - Son Dakika
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Kaymakam Eflatun Can Tortop'a ziyaretler

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi dairesi çalışanları Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop'a ziyaretler, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi dairesi çalışanları Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'u ziyaret etti.


Ziyarette, Vergi Dairesi Müdürü Mustafa Çoban ve beraberindekiler Kaymakam Tortop'a çiçek takdim etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Tortop, vergi dairesi çalışanlarının Vergi Haftası'nı kutlayarak, "Her yıl 22- 28 Şubat tarihleri arasında Vergi Haftası'nı kutluyoruz. Vergi Haftası'nın amacı mükelleflerimize vergi ödeme alışkanlığı kazandırmak ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza sağlıklı bir vergi bilinci oluşturmaktır." dedi.


Türkiye'de vergi bilincinin oluşturulması ülkemizin kalkınması açısından son derece önemli olduğunu vurgulayan Tortop, şunları söyledi:

"İlçemizin ve ülkemizin kalkınmasında, hak ettiği yere gelmesinde üreticilerin, ticaret erbabının ve bizlerin vergilerimizi zamanında ve düzenli ödememiz, geleceğimiz olan çocuklarımız için iyi bir miras bırakabilme açısından son derece önemlidir. Bu vesile ile Vergi Haftanızı kutluyor, vergilerini veren vatandaşlarla birlikte kucaklaşarak ülkemizin hak ettiği yerlere gelmesi için elimizden gelen tüm gayreti de göstereceğimizi ifade etmek istiyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:30 Kaynak: AA
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