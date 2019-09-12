Kaymakam Eflatun Can Tortop aşure dağıttı
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Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, çarşı esnafları tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:04 Kaynak: AA
Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, çarşı esnafları tarafından düzenlenen aşure günü etkinliğine katıldı.
Aşure etkinliğine eşi Reyhan Tortop ile birlikte katılan Kaymakam Eflatun Can Tortop, Bedesten çarşısı esnafına güzel bir etkinliğe imza attığı için teşekkür etti.
Çarşı esnafı ile birlikte vatandaşlara aşure ikram eden Kaymakam Tortop ve Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Muharrem ayının millete huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu.
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