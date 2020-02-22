Kaymakam Eflatun Can Tortop'dan köy ziyaretleri - Son Dakika

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, köy ziyaretlerine devam ediyor.



Ziyaretler kapsamında Kınık köyünde vatandaşlar ile bir araya gelen Kaymakam Tortop, köy ziyaretlerinin geleneksel hale geldiğini ve halk toplantıları şeklinde yapıldığını belirtti.

Ziyaretler sırasında köyde yapılan ve yapılacak olan projeleri de inceleme fırsatı bulduklarını belirten Kaymakam Tortop, yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetleri köyde yaşayan vatandaşlarla paylaşma imkanı bulduklarını söyledi.

Ziyarete Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yanı sıra İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İlçe Müftüsü Mehmet Güler, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Mahmut Saylık ve Mevlüt Özaydın katıldı.