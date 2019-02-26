Son Dakika Haberleri: Kaymakam Eflatun Can Tortop'un Esnaf Ziyaretleri

Kaymakam Eflatun Can Tortop'un Esnaf Ziyaretleri

1 saat önce

Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı ilçesindeki pazar esnafını ziyaret etti.

Kaymakam Eflatun Can Tortop'un Esnaf Ziyaretleri, System.String[]
Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı ilçesindeki pazar esnafını ziyaret etti.




Pazarda alış veriş yapan vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Kaymakam Tortop, pazar yeri hakkında isteklerini dinledi.

Halk pazarı esnafı ile sohbet ederek pazarın durumu ve satışlar hakkında da bilgi alan Kaymakam Tortop, "Sandıklı ilçe pazarımız konumu itibariyle bölgeye yakın yerleşim merkezlerin yoğun rağbet gösterdiği bir pazar. Bunun yanında köylerimize de hizmet veriyor. Pazarcı esnafımızı ve alışveriş yapan vatandaşlarımızı ziyaret ederek istek ve dileklerini dinledik. Pazarcı esnafımıza bol ve bereketli, alışveriş yapan vatandaşlarımıza da kolay gelsin dileklerimizi ilettik." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:59 Kaynak: AA

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