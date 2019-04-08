Kaymakam Eker Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Tefenni
Kaymakamı ve Karamanlı
Kaymakam Vekili İlker Eker, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan muhtarlarla bir araya geldi.
Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Emniyet Amiri Hasan Basri
Çiçek, İlçe Özel İdare Müdürü, Ali Baykan
, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sultan Balar, köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Kaymakam Eker, muhtarlara içme suyu, cenaze ve defin prosedürleri, hurdacılar ve seyyar satıcılar, çeşitli dernek ve kurumlar adına bağış toplayanların izinler, muhtaç kişilere yardım, şiddet ve istismar olayları, düğün ve eğlencelerde silah ve patlayıcı madde yasakları, ihtiyar heyetinin kararları ve mali uygulamalar hakkında bilgi verdi.