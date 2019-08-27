Kaymakam Eker Tefenni ve Karamanlı'ya veda etti

Tefenni Kaymakamı ve Karamanlı Kaymakam Vekili İlker Eker, tayini çıkması nedeniyle veda etti.

İlçedeki bir restoranda düzenlenen veda yemeğine, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu, Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Metin Sipahi, sivil toplum ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları katıldı.



Yemek sonrasında konuşan Kaymakam Eker, Tefenni ilçesinde 2 yıl 8 ay görev yaptığını, bu süre içerisinde de 14 ay Karamanlı'ya vekalet ettiğini söyledi.



Görev süresi içerisinde Tefenni ve Karamanlı'ya ayrım yapmadan hizmet vermeye çalıştığını ifade eden Eker, "Bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bize. Çok güzel dostluk ve arkadaşlıklar edindim. Buralar bizim ilk görev yerlerimiz, göz ağrımız. Hiçbir zaman unutmayacağız. Kubbede hoş bir seda bırakabildiysek bizim için önemli olan bu. Şimdi Erzurum'a gidiyoruz. Yol uzak ama dünya küçük. Her zaman kapımız açık. Sizleri beklerim." dedi.



Belediye Başkanı Selimoğlu, Kaymakam Eker'e yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.



Daha sonra Selimoğlu, Kaymakam Eker'e anmalık takdim etti.