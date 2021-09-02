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KAYMAKAM ELİF, 55 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI - Son Dakika

KAYMAKAM ELİF, 55 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI

02.09.2021 11:44

AKSARAY'da 2 yıldır Gülağaç ilçesinde görev yapan Kaymakam Elif Nur Saçal, ilçede kadınların ürettiği organik ürünleri, kurdukları kooperatif aracılığıyla Aşıklı Höyük'ten esinlenerek 'Aşıklı' markası adı altında satarak istihdam sağlıyor.

AKSARAY'da 2 yıldır Gülağaç ilçesinde görev yapan Kaymakam Elif Nur Saçal, ilçede kadınların ürettiği organik ürünleri, kurdukları kooperatif aracılığıyla Aşıklı Höyük'ten esinlenerek 'Aşıklı' markası adı altında satarak istihdam sağlıyor. Bugüne kadar 55 kadını iş sahibi yapan Saçal, "Doğal organik ürünleri üretip, satıyoruz. Kadınlarımız, kendi paralarını kazanmaktan son derece mutlular. Kimseye muhtaç olmadan, ayakları üzerinde durmak, her kadının kendini güvende ve mutlu hissetmesi güzel bir şey" dedi. Gülağaç ilçesinde 2 yıldır görev yapan Kaymakam Elif Nur Saçal, göreve başladığı ilk günlerde makam odasında oturmak yerine ev, esnaf ve okulları ziyaret edip hizmet yapacağı halkı tanımaya çalıştı. Kadınlarla evlerde, okullarda, camide, sokaklarda bir araya gelip onlarla sohbet edip, dertlerini dinleyen Saçal, 'Pempe perde' günleri düzenleyip birçok kadına hayatında ilk kez sinema izleme fırsatı sağladı, 'Veli Akademisi' programıyla da bin 900 kadına 11 alanda eğitim verilmesine yardımcı oldu. İlçeye kazandırdığı 'Aşıklı' markası ile 55 kadına iş imkanı sağladı.

Kadınlara iş imkanı oluşturmayı 'Aşıklı' adı altında kooperatif kurarak adım attıklarını hatırlatan Kaymakam Elif Nur Saçal, şunları söyledi

"Bu kooperatifin kuruluş amacı, ilçede yaşayan kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını artırmaktı. Bunun için kendi sebzelerimizi, meyvelerimizi yetiştirmek için 10 bin 500 metrekare sera kurduk. Üretimlerimizi kendi yetiştirdiğimiz doğal ürünlerden yapabilmek için bir çilek tarlası kurduk. En sonunda bütün ürünlerimizi birleştirebileceğimiz, ilçemizin sulu yemek ihtiyacını giderebileceğimiz ve kadınlarımızı istihdam edebileceğimiz bir esnaf lokantası açtık. Kadınlarımız burada hem profesyonel aşçılık eğitimi alıyorlar, hem de öğrendikleri yemekleri burada vatandaşlarımıza sunuyorlar. Böylece hem gelir, hem de meslek edinmiş oluyorlar."

KADINLAR İNTERNETTEN SATIŞ YAPIYOR

Kaymakam Saçal, 'Aşıklı' markasının isminin ilçe içerisinde bulunan kazılardan esinlenerek alındığını belirtti. Saçal, Aşıklı Höyük, bundan 10 bin 500 yıl önce Anadolu'nun ilk tarım ve hayvan evcilleştirmesi yapılan, ilk yerleşik hayatın başladığı köy. Her şeyi topraktan yetiştirdiğimiz ve bir tarihimiz olduğu için markamıza bu ismi vermek istedik. Şu anda her şey güzel gidiyor. Kadınlarımız internetten de satış yapıyorlar. Bunun dışında toplu yemekler ve hediyelik ürünler hazırlıyorlar. Gitgide gelişiyor ve büyüyorlar diye konuştu.

Tarım sezonunda seralarda, kooperatif ve Aşıklı Mutfak lokantası olmak üzere 55 kadının çalıştığını belirten Saçal, Kadınlarımızın güzel hikayeleri ve hayatlarında değişen şeyler var. Çocuklarını çok daha rahat okutuyorlar. Kimisi askerdeki çocuklarına kendi kazandıkları paralarından gönderiyor ve evlerinin ihtiyaçlarını gideriyorlar. Son derece mutlular, bizler de onların mutluluklarından mutlu oluyoruz" dedi.

'KULLANDIĞIMIZ HER ÜRÜNÜ, KADINLARIMIZ ÜRETİYOR '

Aşıklı Mutfak Lokantası'nda kullanılan her ürünün kendi üretimleri olduğunu kaydeden Saçal, Kadın çiftçilerimizin seralarında yetişen ürünleri burada kullanıyoruz. Tatlılarımızın, reçellerimizin meyveleri İl Tarım Müdürlüğümüz tarafından yaptığımız meyve yetiştiriciliği projelerimizde desteklediğimiz meyve bahçelerimizden hem de kurduğumuz çilek tarlalarından topluyoruz. Sonrasında ürünlerimiz burada işlenerek vatandaşlarımıza sunuluyor. Neredeyse dışarıdan temin ettiğimiz hiçbir şey yok diye konuştu.

Kadınların işlettiği lokantanın müşterilerinden İlker Oflaz, Aşıklı Höyük Kadın Kooperatifi'nin bu lokantasında yemekler çok lezzetli ve kaliteli. Tüm misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. İlçemizde kadınlar el birliği ile neler yapılacağını bizlere gösterdiler" dedi.

KAYMAKAM ELİF, 55 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI
KAYMAKAM ELİF, 55 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI
KAYMAKAM ELİF, 55 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI
KAYMAKAM ELİF, 55 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI

Kooperatif, Hisarcık, İstihdam, Gülağaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYMAKAM ELİF, 55 KADINI İŞ SAHİBİ YAPTI - Son Dakika


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