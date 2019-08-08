Kaymakam Emin Bağlı'dan veda mesajı

Araban
Kaymakamı Emin Bağlı, Karkamış
Kaymakamlığına atandı.
Bağlı, yayımladığı veda mesajında Cumhurbaşkanlığı kararıyla Araban'daki görev süresinin sona erdiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Şirin ilçemiz Araban'da milleti yaşat ki devlet
yaşasın düsturuyla, empati kurarak tüm vatandaşlarımıza hizmet etme gayretinde
bulunduk. Her vatandaşımızın her türlü işiyle hemhal olup çözmeye çalışırken
bize desteklerini esirgemeyen Valimize, Büyükşehir Belediye
Başkanımıza ve değerli mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Arabanlı hemşehrilerime çalıştığım süre
zarfından eğer varsa hakkımı helal eder, siz değerli Araban halkından yeni
görev yerim Karkamış'ta, milletime ve devletime layıkıyla hizmet edebilmek için
dua isterim."