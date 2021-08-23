Kaymakam engelli gazeteciye kız istedi söz yüzüklerini taktı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir'in Konak ilçesine atanmasının ardından Ayvalıklı engelli gazeteci Suat Salgın'ın mutluluğunu taçlandırdı.

İhlas Haber Ajansı Muhabiri, Gazeteci Suat Salgın ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi memurlarından Zehra Taşbilek ile sözlendi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın, baba Ali Taşbilek'ten bizzat kız istediği Cunda Uygulama Oteli VİP salonunda gerçekleşen törende, çiftin söz yüzüklerini yine Kaymakam Görgülüarslan taktı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, Ayvalık Müftüsü Emre Önal, Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı ve Kaymakam Görgülüarslan'ın eşi Nihal Görgülüarslan'ın da hazır bulunduğu törende; her iki ailenin büyükleri de çifti yalnız bırakmadı.

Neşeli tören sonunda evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin Suat ve Zehra'nın mutlulukları ise adeta gözlerinden okunuyordu. - BALIKESİR