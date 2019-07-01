Son Dakika Haberleri: Kaymakam Engin şampiyonları ödüllendirdi
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Engin şampiyonları ödüllendirdi

1 saat önce

Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, LGS'de Ağrı il birinci, ikincisi ve dördüncüsü olan Doğubayazıt'lı öğrencilere hediyeler verdi.

Kaymakam Engin şampiyonları ödüllendirdi, System.String[]
Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, LGS'de Ağrı il birinci, ikincisi ve dördüncüsü olan Doğubayazıt'lı öğrencilere hediyeler verdi.

Kaymakam Engin, Ağrı ilinde derece yapan Doğubayazıt ilçesi Halife Yusuf İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Leyla Temtek, Hasan Çoktin Ortaokul öğrencisi Resul Mert ve Gazi Ortaokul öğrencisi Ali Yiğit'i makamında ağırlayarak hediyeler verdi.

Öğrencilere ve okul müdürlerine hediyelerini Doğubayazıt ilçe Kaymakamı Zafer Engin, Ağır Ceza Reisi Erhan Emre, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı takdim etti. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:58 Kaynak: İHA
Doğubeyazıt, Zafer Engin, Ağrı, LGS, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



LGS tercih başvuruları başladı Benzine 27 kuruş zam bekleniyor Sebzeyi bıraktı, ejder meyvesi üretimine başladı! Şimdi paraya para demiyor İran, zenginleştirilmiş uranyum seviyesi nükleer anlaşmada belirlenen sınırın üstüne çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 14:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Engin şampiyonları ödüllendirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]