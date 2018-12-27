Kaymakam Erat, Öğrencilerle Buluştu

Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile buluştu.

Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kariyer Günleri kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile buluştu.



Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Konferans Salonunda gerçekleşen programa akademik personel ve öğrenciler katıldı. Kaymakamlık görevi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kaymakam Erat, "Kaymakamların yetki, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgiler verdi. Öğrencilere kariyer planlamalarıyla ilgili tavsiyelerde bulunan Erat, öncelikli olarak gerçekten yapmak istediğimiz mesleği belirlemenin çok önemli olduğunu söyledi. Öğrencilere hitaben; her şeyin başı çalışmaktan geçiyor diyen Kaymakam Erat, hayalini kurduğumuz mesleğe ve geleceğimiz için koyduğumuz hedeflerimize ulaşabilmemiz için doğru planlamalar yapmalı ve çok çalışmalıyız" dedi.



Etkinlik Kaymakam Erat'ın kendisine yöneltilen soruları cevaplamasının ardında kendisine günün anısına teşekkür belgesi takdim edilmesi ile sona erdi. - AĞRI

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