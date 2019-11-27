Son Dakika › Güncel › Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret - Son Dakika
Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret
6 saat önce
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.
Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Ahlat Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulunan Erat, yetkililerden bilgi aldı.
Hastalarla sohbet eden Erat, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Ahlat Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatını da inceleyen Erat'a, Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör eşlik etti.
Bir ilçe kara teslim! Kısa sürede her yer bembeyaz oldu 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu İYİ Parti'den "Erken seçimden yana değiliz" açıklaması Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı