Son Dakika Haberleri: Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret
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Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret

6 saat önce

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Kaymakam Erat'tan sağlık kuruluşlarına ziyaret, System.String[]

Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, ilçedeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve Ahlat Devlet Hastanesi'ne giderek incelemelerde bulunan Erat, yetkililerden bilgi aldı.

Hastalarla sohbet eden Erat, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ahlat Devlet Hastanesi ek hizmet binası inşaatını da inceleyen Erat'a, Sağlık Müdürü ve Devlet Hastanesi Başhekimi Feridun İbrahim ile Hastane Müdürü Nevzat Işıkgör eşlik etti.

Devlet Hastanesi, Ahlat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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