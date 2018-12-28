Kaymakam Erdem'in Köy Ziyaretleri
1 saat önce
Yağlıdere Kaymakamı Yasin Erdem, aralık ayı içerisinde sekiz köyü ziyaret etti.
Yağlıdere
Kaymakamı Yasin Erdem
, aralık ayı içerisinde sekiz köyü ziyaret etti.
Erdem, Elmabelen, Umutbükü, Tekke, Derindere, Yenice
, Hisarcık
, Sinanlı
ve Ortaköy
köylerini ziyaret erek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.
Kaymakam Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde yaşayan vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ziyaretlerde bizlere iletilen ya da bizlerin tespit ettiği eksik ve ihtiyaçları aciliyetine göre imkanlar ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA
Temel Karamollaoğlu, Fatih Erbakan Sorusuna Yanıt Verdi: AK Parti'ye Yarar
Kayserispor'un İsmine Dev Sponsor
Fenerbahçe'de 14 Futbolcunun Sözleşmesi Sona Eriyor
Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi