Son Dakika Haberleri: Kaymakam Erdem'in Köy Ziyaretleri

Kaymakam Erdem'in Köy Ziyaretleri

1 saat önce

Yağlıdere Kaymakamı Yasin Erdem, aralık ayı içerisinde sekiz köyü ziyaret etti.

Kaymakam Erdem'in Köy Ziyaretleri, System.String[]
Yağlıdere Kaymakamı Yasin Erdem, aralık ayı içerisinde sekiz köyü ziyaret etti.

Erdem, Elmabelen, Umutbükü, Tekke, Derindere, Yenice, Hisarcık, Sinanlı ve Ortaköy köylerini ziyaret erek, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi.

Kaymakam Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde yaşayan vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ziyaretlerde bizlere iletilen ya da bizlerin tespit ettiği eksik ve ihtiyaçları aciliyetine göre imkanlar ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Yenice, Yağlıdere, Güncel
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