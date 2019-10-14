Kaymakam Erdoğan'dan Kore gazisi Mehmet Çoban'a ziyaret
1 saat önce
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Kore Gazisi Mehmet Çoban'ı evinde ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:18 Kaynak: AA
Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Kore Gazisi Mehmet Çoban'ı evinde ziyaret etti.
Bir süredir evinde tedavi gören Kore gazisi Çoban'ın isteklerini dinleyen Erdoğan, kendisine acil şifalar diledi.
Ziyarete, Şehit Gaziler Derneği Başkanı Yakup Söğüt ve ilçe vaizi Ali Koçak da katıldı.
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