Son Dakika Haberleri: Kaymakam Erdoğan'dan Kore gazisi Mehmet Çoban'a ziyaret
Son Dakika Güncel Kaymakam Erdoğan'dan Kore gazisi Mehmet Çoban'a ziyaret

Kaymakam Erdoğan'dan Kore gazisi Mehmet Çoban'a ziyaret

1 saat önce

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Kore Gazisi Mehmet Çoban'ı evinde ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğan'dan Kore gazisi Mehmet Çoban'a ziyaret, System.String[]

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Kore Gazisi Mehmet Çoban'ı evinde ziyaret etti.


Bir süredir evinde tedavi gören Kore gazisi Çoban'ın isteklerini dinleyen Erdoğan, kendisine acil şifalar diledi.


Ziyarete, Şehit Gaziler Derneği Başkanı Yakup Söğüt ve ilçe vaizi Ali Koçak da katıldı.

Mehmet Çoban, Seydişehir, Kore, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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