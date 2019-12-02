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Kaymakam Erdoğan'dan TARİŞ Çırçır Fabrikasına ziyaret

6 saat önce

Ortaca Kaymakamı Ortay Erdoğan, TARİŞ Pamuk Kooperatifi Çırçır Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Erdoğan'dan TARİŞ Çırçır Fabrikasına ziyaret, System.String[]

Ortaca Kaymakamı Ortay Erdoğan, TARİŞ Pamuk Kooperatifi Çırçır Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TARİŞ'in Türkiye'nin en büyük üretici kooperatiflerinden olduğunu söyledi.

TARİŞ'in kurulduğu yıldan bu yana ilçedeki insanların geçim kaynağı olduğuna belirten Erdoğan, "Bölgedeki pamuk ekimi, geçmiş yıllara oranla çok düşük. Dünyada stratejik ürün olarak kabul edilen pamuğun bölgemizdeki ekim sahalarının genişletilmesini ve üretici sayısının artırılmasını istiyoruz. Pamuk üretiminin eski günlerine dönmesi ve çırçır fabrikasının eski verimli haliyle çalışması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacağız."

TARİŞ Ortaca Pamuk Kooperatifi Başkanı Hüseyin Metin de geçmişte Ortaca'da pamuk üretiminin 15-20 bin ton civarında olduğunu, sonraki yıllarda ise rakamın 100 ton seviyesine kadar düştüğünü dile getirdi.

Türkiye, Ortaca, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:58 Kaynak: AA
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