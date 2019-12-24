Kaymakam Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursları ziyaret etti - Son Dakika

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Kaymakam Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde kursları ziyaret etti
7 saat önce
Günyüzü Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden kursları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Günyüzü Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden kursları ziyaret etti. Ev tekstili ve mutfak malzemeleri kurslarına ziyarette bulunan Kaymakam Erdoğan, yapılan el işlerini inceledi. Halk Eğitim Müdürü Turan Kuzucu eşliğinde ziyareti tamamlayan Kaymakam Erdoğan, kursiyer kadınlara başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
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