Kaymakam Erdoğan'ın Rehberlik Faaliyetleri Toplantısı

Seydişehir ilçesinde Rehberlik Faaliyetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) görevli personel ile ilk ve ortaokullarda görev yapan rehber öğretmenlerin katıldı.



Seyit Harun Maarif Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda okul swot analizlerinin değerlendirilmesi, bağımlılık ile ilgili çalışmalar, destek eğitimi odalarının işleyişi, Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci seçimleri, okul rehberlik servislerinin sorunları ve çözüm önerileri, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.