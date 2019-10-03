Son Dakika Haberleri: Kaymakam Erdoğan'ın Rehberlik Faaliyetleri Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Kaymakam Erdoğan'ın Rehberlik Faaliyetleri Toplantısı

36 dakika önce

Seydişehir ilçesinde Rehberlik Faaliyetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakam Erdoğan'ın Rehberlik Faaliyetleri Toplantısı, System.String[]

Seydişehir ilçesinde Rehberlik Faaliyetleri Değerlendirme toplantısı yapıldı.


Toplantıya Kaymakam Aydın Erdoğan başkanlığında Rehberlik Araştırma Merkezinde (RAM) görevli personel ile ilk ve ortaokullarda görev yapan rehber öğretmenlerin katıldı.


Seyit Harun Maarif Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda okul swot analizlerinin değerlendirilmesi, bağımlılık ile ilgili çalışmalar, destek eğitimi odalarının işleyişi, Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğrenci seçimleri, okul rehberlik servislerinin sorunları ve çözüm önerileri, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar ile ilgili yapılacak çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Aydın Erdoğan, Seydişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manavgat'ta bir kadın tüm kasapları, "Ben öğretmenim" diyerek dolandırıp sırra kadem bastı
Son Dakika: Hatay'da uçuruma yuvarlanan askeri aracın içerisinde bulunan 2 asker şehit oldu Sağlık Bakanlığı: Son iki yılda 9 olan kızamık vakası 716'ya yükseldi Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 15:17:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaymakam Erdoğan'ın Rehberlik Faaliyetleri Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]