Kaymakam Erdoğan'ın ziyaretleri

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Yalıhüyük Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç'ı makamında ziyaret etti.

Makam odasında bir süre görüşen Kaymakam Erdoğan ve Kılınç daha sonra Belediye Başkanı Hasan Koçer'i ziyaret etti.



Yalıhüyük Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Hasan Koçer Komşu İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan'a Gölcük portreli bir tablo takdim etti.



Her iki ziyarette de komşu ilçelerin sorunları ve çözümü için karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.