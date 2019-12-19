Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti - Son Dakika

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Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti
6 saat önce
Günyüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında türkü söyleyen öğretmenler, İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan tarafından gösterdikleri medeni cesaretten, kurumlarındaki iş ve işlemlerinde göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
Günyüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında türkü söyleyen öğretmenler, İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan tarafından gösterdikleri medeni cesaretten, kurumlarındaki iş ve işlemlerinde göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi. Günyüzü Şehit Mücahit Top İlkokulu rehber öğretmeni Çiğdem Gürler ve Çok Programlı Anadolu Lisesi fizik öğretmeni Deniz Karabulut, Kaymakam Erdoğan'dan başarı belgelerini aldılar. Kaymakam Erdoğan öğretmenlere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyerek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
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