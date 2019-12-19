Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti - Son Dakika

Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti

6 saat önce

Günyüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında türkü söyleyen öğretmenler, İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan tarafından gösterdikleri medeni cesaretten, kurumlarındaki iş ve işlemlerinde göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi.

Kaymakam Erdoğan öğretmenlere başarı belgesi taktim etti, System.String[]

Günyüzü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programında türkü söyleyen öğretmenler, İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan tarafından gösterdikleri medeni cesaretten, kurumlarındaki iş ve işlemlerinde göstermiş oldukları başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verildi. Günyüzü Şehit Mücahit Top İlkokulu rehber öğretmeni Çiğdem Gürler ve Çok Programlı Anadolu Lisesi fizik öğretmeni Deniz Karabulut, Kaymakam Erdoğan'dan başarı belgelerini aldılar. Kaymakam Erdoğan öğretmenlere bundan sonraki hayatlarında başarı dileyerek teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Günyüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:18 Kaynak: İHA
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