Son Dakika Haberleri: Kaymakam Ermiş'ten "Taraftar Yorumu"

Kaymakam Ermiş'ten "Taraftar Yorumu"

38 dakika önce

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Görelespor'un dün deplasmanda Tonya Doğanspor ile oynadığı karşılaşmaya Görelespor taraftarının alınmamasına yönelik Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş açıklamalarda bulundu.

Kaymakam Ermiş'ten
Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Görelespor'un dün deplasmanda Tonya Doğanspor ile oynadığı karşılaşmaya Görelespor taraftarının alınmamasına yönelik Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş açıklamalarda bulundu.

Görelespor taraftarının Trabzon temsilcisi Tonya Doğanspor karşılaşmasına alınmayışını tuhaf bir uygulama olarak değerlendiren Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, "Bölgesel Amatör Lig'de tuhaf bir uygulama var. İl veya ilçelerdeki spor kulüpleri, 'Rakip takımın seyircisi gelmesin' diye Spor Güvenlik Kurulları'ndan yasaklama kararı aldırıyor. Böylece rakip takıma tebliğ yapılarak seyirci gitmesinin önüne geçilmesi isteniyor. Sporun dostluk, arkadaşlık ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğine inanırız. Ancak rakip takımın 100 seyircisinin tezahüratını hazmedemiyorsak, güvenliğini sağlayamayacağımıza inanıyorsak ya da sahada yeterli tribün yok diyorsak, hakemi baskı altına alalım maçı haklı haksız kazanalım anlayışında isek neden o sahada futbol maçı yapılır ' Bu durum dostluk arkadaşlık duygularının pekişmesine hizmet eder mi' TFF'nin acilen bu tür yasaklama kararlarını denetim altına alması lazım diye düşünüyorum. Eğer tribün yetersizliği, güvenlik sıkıntısı vs. varsa maçlar tarafsız veya teknik açıdan yeterli düzeydeki statlarda oynatılmalıdır. Velhasıl ne yaparsak yapalım her iş ve işlemimizin merkezinde iyi niyet olmalıdır" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:35 Kaynak: İHA

Spor
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