Son Dakika Haberleri: Kaymakam Eroğlu'ndan Yaralı Askerlere Ziyaret

Kaymakam Eroğlu'ndan Yaralı Askerlere Ziyaret

1 saat önce

Mardin'in Dargeçit İlçe Kaymakamı Rızvan Eroğlu, önceki gün terör örgütü PKK mensupları ile girdikleri çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Kaymakam Eroğlu'ndan Yaralı Askerlere Ziyaret, System.String[]
Mardin'in Dargeçit İlçe Kaymakamı Rızvan Eroğlu, önceki gün terör örgütü PKK mensupları ile girdikleri çatışmada yaralanan askerleri ziyaret etti.

Mardin'in Dargeçit ilçe kırsalında önceki gün teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan askerler, tedavileri için Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dargeçit Kaymakamı Eroğlu, beraberindeki heyetle birlikte hastanede tedavileri devam eden askerleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Kaymakam Eroğlu, sıkıntılarının olup olmadığını sorduğu askerlerle bir süre sohbet etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:34 Kaynak: İHA

Dargeçit, Mardin, Güncel
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